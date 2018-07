Baseball: la T&A recupera a Padova una gara fondamentale per i play off

La T&A San Marino non può sbagliare sul diamante di Padova. La gara di recupero che la squadra del manager Chiarini giocherà questa sera è fondamentale per puntare ai play off. La sfida, originariamente in programma il 31 maggio, era stata rinviata a causa della pioggia. Si era invece giocata gara 2 con i veneti a sbancare Serravalle 5-3. Quando mancano tre giornate alla fine della stagione regolare i sammarinesi occupano la quinta posizione a due vittorie da Città di Nettuno. Per questo la sfida del Plebiscito è fondamentale per i Titani. Poi ci saranno ancora tre giornate da calendario per i biancaozzurri per sperare ancora nei play off. Padova è terza per media battuta in campionato ed ha in Russo e Perdomo gli uomini più pericolosi nel box. Sul monte i due partenti sono Yohan Pino e Andre Habeck, mentre il rilievo più utilizzato è Diego Fabiani. La T&A sarà a Padova con lo stesso gruppo impegnato nell'ultima giornata disputata contro Bologna. In calendario San Marino sarà poi impegnato contro Nettuno Baseball, Rimini e di nuovo con Padova per chiudere la stagione regolare. Con Bologna e Rimini già ai play off, Parma, Città di Nettuno e San Marino si giocano gli ultimi due posti per puntare allo scudetto.



Elia Gorini