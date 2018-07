Beach tennis: San Marino in Lettonia punta in alto

Partirà domani la nazionale sammarinese di beach tennis per partecipare agli Europei in Lettonia. San Marino schiera Nicolò Bombini e Alvise Galli nel tabellone maschile e Alice Grandi e Marika Colonna in quello femminile. A guidare la spedizione il capitano Giuseppe Zafferani e il capomissione Stefano Pazzini.



Sentiamo il capo missione Pazzini

