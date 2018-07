Eurobasket U16: San Marino sogna l'impresa contro il Galles

Questa sera San Marino si gioca l'accesso alla finale per il primo posto ai campionati Europei under 16 divisione C. La squadra di coach Stefano Rossini è reduce dalla grande vittoria contro l'Albania che ha permesso ai biancoazzurri di chiudere al secondo posto il girone alla spalle dell'Austria. Alle 20 la palla a due della semifinale contro il Galles che ha chiuso il girone B al comando davanti ad Andorra. San Marino sogna la grande impresa e una medaglia.