Eurobasket under 16:Galles in finale, San Marino battuto 66-56

Sarà il Galles a sfidare Andorra nella finale dell'Europeo under 16 divisone C. I britannici hanno battuto 66-56 San Marino. I ragazzi di coach Rossini hanno giocato un'ottima prima parte di gara e in alcune fasi della partita hanno avuto un vantaggio superiore ai 10 punti. Nel terzo e nel quarto periodo i gallesi hanno fatto valere tutta la loro fisicità, con un'ottima percentuale di rimbalzi conquistati e alzando l'efficacia offensiva.

Domani i biancazzurri torneranno in campo per andare a caccia della medaglia di bronzo: la sfida con l'Austria è prevista per le 16.30