Tour: Gaviria vince in voltata davanti a Sagan e Greipel

La prima doppietta al Tour 2018 è di Fernando Gaviria. Il corridore sudamericano vince in volata la quarta frazione di 195 km da La Baule a Sarzeau.



Dopo la cronosquadre che ha rivoluzionato la classifica generale, consegnando la maglia gialla a Greg Van Avermaet, la quarta tappa del Tour de France si decide con una volata incredibile. La tappa sembra essere una questione a due tra Gaviria e Sagan che ruota a ruota si danno battaglia. A 300 metri dal traguardo anche Andre Greipel rientra in corsa per la vittoria. Il tedesco è protagonista di una volata lunghissima di 120 metri al centro della strada e si porta in testa. Ci vuole il fotofinish per assegnare la vittoria di frazione. Alla fine tra i tre la spunta Gaviria che taglia il traguardo dopo 4 ore 25 minuti davanti allo slovacco e al tedesco. Un finale incredibile e ricco di emozioni che accendono il tour 2018. Classifica praticamente invariata, in maglia gialla resta il belga Van Avermaet a pari tempo con il suo compagno Van Garderen. Terzo è Thomas a 3”.



Elia Gorini