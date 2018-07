Eurobasket under 16: Andorra batte 84-49 il Galles e vince il torneo

Francesco Palmieri inserito nel quintetto ideale della manifestazione

Andorra è d'oro: finale senza storia quella andata in scena al Multieventi tra la squadra di coach Vegas Ribes e il Galles, che il giorno prima aveva sconfitto San Marino. 84-49 il punteggio di una sfida mai in discussione fin dai primi minuti di partita. Troppa Andorra per i britannici che non riescono a contrastare lo strapotere fisico dei gialli: dopo 10' il divario fra le squadre è già superiore ai 20 punti, poi Andorra amministra il vantaggio e lo incrementa in maniera costante, fino al +35 con cui si conclude la sfida. Tra i vincitori brillano Pujol e Puig, autori rispettivamente di 26 e 21 punti, mentre tra i gallesi vanno in doppia cifra solo Grady e Gordos. Tutte le percentuali di tiro sono favorevoli ai pirenaici, più efficaci in fase offensiva e autori di una gara attenta quando c'era da difendersi. I britannici, che fino ad ora avevano fatto filotto, perdono la prima gara nel loro torneo, peccato che sia anche la più importante, Andorrani che riscattano così la sconfitta subita nel girone, dove i rossi avevano prevalso 56-50. I ragazzi del principato salgono così sul gradino più alto del podio, argento per il Galles e bronzo per l'Austria che ha superato San Marino nella finalina per il 3-4 posto. Spazio anche ai premi individuali: nel quintetto ideale della manifestazione c'è anche un po' di biancazzurro, Francesco Palmieri è stato premiato come uno dei migliori giocatori del torneo.