Cons: riunito il Ce, Federico Valentini per Tokyo 2020

Si è riunito ieri il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. La discussione si è aperta con il report sui Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 che si sono chiusi con un risultato storico per i colori sammarinesi: due medaglie d’oro. Al termine della discussione, considerando anche l’ottimo lavoro svolto nella missione spagnola, il Comitato Esecutivo ha proposto di nominare Federico Valentini Capo Missione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Giuliano Tomassini, già membro del Comitato Organizzatore dei Giochi di San Marino 2017 e Vice Capo Missione ai Giochi di Islanda 2015 è stato scelto quale Capo Missione per i Giochi dei Piccoli Stati del Montenegro 2019, assieme a lui, nel ruolo di Vice, Bruno Gennari e Mahena Abbati. Ampia discussione è stata dedicata all’impiantistica, il Comitato Esecutivo ha passato in rassegna l’elenco degli interventi necessari o in atto su alcune strutture, nello specifico il San Marino Stadium, la piscina dei Tavolucci, il Campo pratica da golf di Faetano, il lago di pesca sportiva di Faetano, il crossodromo della Baldasserona e il Centro Ippico Pennarossa. Il Presidente ha riferito di un incontro con l’ISS Istituto per la Sicurezza Sociale volto alla riattivazione della collaborazione in materia di medicina sportiva. La seduta si è conclusa con la scelta di fissare per il 22 e 23 settembre prossimi l’edizione 2018 di Sportinfiera.