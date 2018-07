Bowling: oggi finiscono le qualificazioni del San Marino Open, domani semifinali e finali

Oggi ultimo giorno di qualificazioni, poi domani in mattinata le semifinali e alle 17,30 il via alla finale per conoscere il nome del vincitore della 14^ edizione del San Marino Open, torneo internazionale di Bowling che per tutta la settimana ha occupato le piste del Rose'n Bowl di Serravalle. Oggi usciranno i nomi dei 48 giocatori che domattina alle 9 torneranno in pista per le semifinali, ma per 3 di loro già stasera si apriranno le porte della finale: prevista il 'desperado' una partita secca che permetterà ai tre giocatori che otterrano il punteggio più alto di qualificarsi direttamente per le finali pomeridiane. Non eccellenti le prestazioni dei sammarinesi, il miglior punteggio lo ha ottenuto Matteo Corazza che è entrato nella classifica dei migliori giocatori italiani del torneo. Presenti anche alcune giocatrici donne, tra cui la danese Mai Ginge Jensen autrice della 'partita perfetta' con 12 strike consecutivi e 300 punti nel punteggio.