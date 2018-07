Color Run 2018: la carica dei 4k nella "chic" Riccione

La Riviera è ancora protagonista per la corsa più pazza del mondo. Cambia la location: dal Lungomare Tintori di Rimini alla Riccione “chic”, passando da Viale Ceccarini, icona dell'estate romagnola, fino ad arrivare a Piazzale Roma, vero e proprio centro del mondo e del colore.

La sesta edizione della Color Run vede ancora una volta tanti appassionati pronti a colorarsi per la 5km non competitiva più divertente del globo.



Rimpatriata tra amici, addii al nubilato, al celibato ed anche qualche festa di laurea un po' strana...

Mood di questa edizione 2018 è il tema Hero, da cui l'hashtag #herotour, ispirato agli eroi del quotidiano. È stato lanciato negli Stati Uniti da Travis Snyder, il fondatore nel 2013 di questo format-evento volto a promuovere il benessere psico-fisico legato alla corsa. Sette i punti divertimento posizionati lungo il percorso: 5 di colore, uno di bolle – novità 2018 – e un punto schiuma.



Dal Color Village si passa tutti ai nastri di partenza dove i 4000 continuano la festa a ritmo di musica e colori.

La musica si spegne, parte il countdown, è iniziata la Color Run 2018!



Alessandro Ciacci