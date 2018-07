Tiro a volo: primi piattelli per Alessandra Perilli a Tucson

A Tucson negli Stati Uniti, i tiratori sammarinesi sono impegnati in una prova di Coppa del Mondo. A difendere i colori di San Marino Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. La prima a scendere in pedana è stata Alessandra Perilli, la vincitrice della medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona ha iniziato con un 22 su 25 nella prima serie, oggi sono previste in totale 3 serie da 25. Domani le donne altri 50 piattelli più la finale. La gara di trap maschile inizierà domani con i primi 75 piattelli, per poi proseguire martedì con altri 50 e la finale. Mercoledì è prevista la gara di mista.



