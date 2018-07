Tiro a Volo, a Tucson Coppa del Mondo biancazzurra: Perilli resta prima, Berti parte con 24/25

La tiratrice comanda con 91 centri su 100: manca una sessione, la finale è vicinissima. Il portabandiera di Tarragona è nel gruppo dei quarti.



Dopo 100 spari è ancora Alessandra Perilli la regina di Tucson. La biancazzurra si conferma in vetta al trap femminile col punteggio di 91, frutto del 22/25 nella quarta sessione: seguono Galvez (87) e Antikainen (86). Male invece la Rooney, che fa solo 12 centri e scivola dal 2° al 16° posto. Mancano ancora 25 spari, per la Perilli però la finale è davvero vicinissima.



Partenza col botto anche per Gian Marco Berti, che nella prima sessione del trap maschile fa 24/25 ed è nel gruppone dei quarti.