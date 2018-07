Tiro a volo, Coppa del Mondo: Perilli chiude quinta a Tucson, vince Salmi

La biancazzurra si era qualificata per la finale col miglior punteggio,ma è uscita quasi subito. La finlandese s'impone agli shoot off su Galvez.

Nella finale del trap femminile, Alessandra Perilli non riesce a dare continuità a quanto di buono fatto nelle qualifiche e a Tucson chiude la prova di Coppa del Mondo al 5° posto. Presentatasi col miglior punteggio (113/125), nell'ultimo atto la biancazzurra è la seconda a uscire, dopo la giapponese Nakayama: 21/30 il suo score. Curiosamente, la vittoria va a Marika Salmi, quinta nelle qualifiche: la finlandese s'impone agli shoot off sulla spagnola Galvez, con la quale aveva condiviso il 41/50 finale.



Tra gli uomini invece Gian Marco Berti è in piena corsa per un posto in finale: dopo due sessioni è 11° con 46/50 (24+22), stesso punteggio del 6° in classifica, il cinese Zhou.