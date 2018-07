Europei Beach Tennis, Pazzini: "Spedizione positiva, ai quarti con due coppie"

Il capo delegazione si dice soddisfatto di quanto fatto in Lettonia

Gli Europei di beach tennis in Lettonia si sono chiusi in maniera positiva per San Marino, che ha portato le sue coppie di atleti ai quarti in due tabelloni su quattro. Soddisfazione espressa anche dal capo delegazione, Stefano Pazzini.