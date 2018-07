Basket, San Marino U18 va in Kosovo per l'Europeo Division C

Si gioca dal 22 al 29 luglio: i biancazzurri sono nel Girone B coi padroni di casa, Cipro e Gibilterra. Il coach Porcarelli: "Sogniamo la semifinale".

Nella lunghissima estate del basket sammarinese mancava solo la Nazionale U18, che a differenza della Senior e dell'U16 si esibirà in Kosovo, agli Europei Division C. Si gioca dal 22 al 29 luglio: nel Girone B coi biancazzurri ci saranno i padroni di casa, Cipro e Gibilterra. A guidare la spedizione sarà la new entry Simone Porcarelli, che in stagione ha guidato con ottimi risultati l'U18 - sia Regionale che Elite - del Titano Villanova Basket. Come assistente avrà Massimo Padovano, per una coppia che, a ruoli invertiti, ha già lavorato insieme nella Nazionale Senior. 12 i convocati: tra loro Pietro Ugolini e Tommaso Felici, che hanno già esordito nella Maggiore. Si comincia domenica alle 19:30 contro il Kosovo. "Il sogno è andare in semifinale - dice Porcarelli - quindi arrivare tra le prime due del girone. Però bisogna essere realisti, il nostro Gruppo è molto tosto. Il Kosovo è di una serie superiore, della Division B, mentre Cipro è campione in carica e due anni fa vinse con lo stesso gruppo. Proveremo a fare lo sgambetto a una delle due, per poi puntare più in alto possibile".