Tour de France: il basco Fraile vince la 14^ tappa

Omar Fraile vince la 14a tappa del Tour de France. E' uno scalatore puro il basco dell'Astana che va in fuga con altri 32, controlla, gestisce e infine attacca sulle dure pendenze della Cote de la Croix Nueve, prima riprendendo e superando Stuyven che si accontenta della maglia del più combattivo poi resistendo al ritorno di Julian Alaphilippe, osannato all'arrivo dal pubblico francese.

E' il terzo successo stagionale per Fraile che in carriera vanta anche due vittorie alla classifica scalatori della Vuelta ed una frazione del Giro d'Italia, edizione del centenario, a Bagno di Romagna.



Il gruppo lascia fare e in particolare la Sky di Thomas e Froome perchè nella maxi-fuga non ci sono uomini di classifica ma solo chi combatte per le altre maglie. La verde è ipotecata da Peter Sagan che vince lo sprint intermedio mentre lo stesso Alaphilippe puntella i suoi pois sui gran premi della montagna in programma oggi.

Thomas resta dunque in maglia gialla in una corsa quasi cicloturistica per il gruppo che taglia il traguardo con addirittura 18 minuti di ritardo da Fraile.



La tappa numero 15 del Tour de France 2018, in programma domenica, sarà molto simile a questa con una frazione quasi totalmente pianeggiante se non per alcuni GPM sparsi qua e là nei 181km previsti da Millau a Carcassonne.