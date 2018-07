Aeromodellismo: Domenico Bruschi nella Hall of Fame AMA

Domenico Bruschi, sammarinese più volte campione europeo di aeromodellismo, ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, è stato inserito nella "Hall of Fame" della AMA (Academy of Model Aeronautics). Un solo Italiano e 5 Europei fino ad oggi ne sono divenuti membri. La cerimonia si terrà a Muncie (Indiana) alla fine di settembre.



Elia Gorini