Tennis: Fognini vittorioso in Svezia, Cecchinato può imitarlo a Umago

Fabio Fognini conquista Bastad e vince il settimo titolo in carriera: il tennista ligure ha superato in finale il francese Gasquet per 6-3, 3-6, 6-1, al termine di una partita ottimamente giocata. Da domani Fognini sarà numero 14 del mondo.

A Umago in finale c'è Marco Cecchinato che a breve se la vedrà con l'argentino Guido Pella, numero 72 del ranking ATP.