Al Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano, sammarinesi in evidenza

Lo scorso 21 luglio sul green del Riviera Golf di San Giovanni in Marignano oltre 60 golfisti si sono sfidati nella 18 buche stableford 3 categorie CAINS MOORE CASHEMERE.



Primo lordo con 32 punti per il sammarinese Roberto Pezzato (Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino).



In prima categoria, primo netto con lo score di 39 punti per un giocatore del Riviera Golf, il pesarese Guido Giunta, mentre Federico Santini (Casalunga Golf Club di Castenaso, Bologna) e Marco Sebastianelli (MIA Golf Club di Piane, Ancona) ottengono il secondo ed il terzo netto con 37 e 36 punti.



In seconda categoria si distinguono tre golfisti del campo marignanese: primo netto con lo score di 41 per il riminese Alberto Bianchi, seguito con 38 punti dal pesarese Stefano Marchionni, mentre il sammarinese Andrea Giacomini è il terzo netto con lo score di 36.



La terza categoria vede sul gradino più alto del podio il sammarinese Samuele Genghini (Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino) con 34 punti. Medesimo punteggio e gioco leggermente meno brillante per Giordano Ambrosini (Golf Club Monte Giove, Fano), mentre Tommaso Bacciocchi (Golf Club Cassa di Risparmio di San Marino) ottiene il terzo netto ad un solo punto di distanza.



Primo Seniores con 36 punti per il riminese Jerry Douglas, golfista del Riviera Golf.



Prossimi appuntamenti previsti per martedì 24 luglio con la louisiana due giocatori LOUISIANA TOUR DEI GHIOTTONI, giovedì 26 e sabato 28 con THE DOGLEG EXPERIENCE, gara 18 buche stableford 3 categorie, mentre domenica 29 luglio si giocherà la 18 buche stableford 3 categorie ITALFORNI GOLF CUP 2018.