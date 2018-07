Scherma: Navarria e Volpi d'oro ai Mondiali, Errigo bronzo

Inizio con il botto per la spedizione italiana ai Mondiali di Scherma in programma a Wuxi, in Cina: 2 ori e un bronzo per gli azzurri nelle prime due giornate di medaglie.

Mara Navarria è la nuova campionessa del mondo di spada femminile, dopo aver sconfitto in finale la rumena Ana Maria Popescu con il punteggio di 13-9. Con questa vittoria la Navarria centra anche la conquista della Coppa del Mondo di specialità.

Miglior risultato in carriera per la 33enne fruliana che ha saputo tornare competitiva dopo la nascita del figlio e la delusione per la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016.

Un vero e proprio capolavoro con la Navarria che va sotto per 3-2 alla prima pausa per poi cominciare la sua rimonta che l'ha portata fino alla vittoria finale, con tanto di lacrime ed urla di gioia.



A confermare la tradizione italiana di schermisti, e soprattutto schermiste, il secondo giorno che porta altre due medaglie alla spedizione azzurra.

Dal fioretto femminile arriva la seconda meraviglia d'oro con Alice Volpi che in finale ha battuto 15-12 la francese Thibus portando a casa il suo primo titolo iridato dopo l'argento di Lipsia 2017. “Sono felicissima, ancora non ci sto credendo” - le prime parole della Volpi dopo la vittoria - “Non ho mai smesso di lottare, ho vinto con il cuore”. Inoltre, la festa italiana è stata completata dal bronzo di Arianna Errigo che era stata battuta in semifinale proprio dalla Thibus.