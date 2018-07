Basket, Pallacanestro Titano nel Girone Marche/Umbria di C Silver

Le prime otto del gruppo accedono ai playoff incrociati col Girone Marche/Abruzzo per determinare le due promosse in C Gold.

Ufficializzati gironi e formula del prossimo campionato di Serie C Silver, al quale prenderà parte anche la Pallacanestro Titano. I biancazzurri sono tra le 12 squadre inserite nel Girone Marche/Umbria (le altre 10 sono nel Girone Marche/Abruzzo). La stagione comincerà tra 6 e 7 ottobre e terminerà il penultimo weekend di marzo 2019.



Le prime otto di ogni girone parteciperanno ai playoff con tabellone incrociato a ottavi di finale. Ottavi e quarti al meglio delle tre, le due semifinali al meglio delle cinque. Le due vincenti delle semifinali saranno promosse in C Gold. Le ultime due di ogni girone parteciperanno ai playout, anche in questo caso con semifinali incrociate: le vincenti che si salveranno subito e le perdenti si giocheranno lo spareggio al meglio delle tre per non retrocedere in D.





Girone Marche/Umbria: Aesis Jesi, Taurus Jesi, Recanati, Fermignano, Urbania, PALLACANESTRO TITANO, Tolentino, Orvieto, Gualdo, Assisi, Todi, Umbertide.



Girone Marche/Abruzzo: Porto San Giorgio, Termoli, Vasto, Nuovo Basket Aquilano, Teramo, Torre de’ Passeri, Chieti, Campli, Pineto, Mosciano.