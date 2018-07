Mondiali di scherma: Italia d'argento nella sciabola maschile

Gli azzurri sono primi nel medagliere, con 3 ori, un argento e un bronzo

Non sarà un oro, ma la medaglia azzurra conquistata ai mondiali di Wuxi, in Cina, della sciabola maschile a squadre è comunque di argento vivo, vivissimo: troppo forte la superfavorita Corea, campione del mondo in carica e con 4 vittorie su 5 nelle prove di Coppa del Mondo ma gli italiani disputano comunque un grande incontro e si arrendono 45-39 agli asiatici. Per l’Italia – rappresentata dal quartetto formato da Samele, Curatoli, Berrè e il capitano Montano, che non è salito in pedana – è comunque uuna conferma mondiale dopo il bronzo dell’anno scorso. Con questa medaglia salgono a cinque quelle conquistate dagli azzurri, dopo gli ori di Mara Navarria, di Alice Volpi e di Alessio Foconi e il bronzo di Arianna Errigo. In questo modo gli azzurri si confermano davanti a tutti grazie al maggior numero di ori conquistati (3) contro quelli della Corea del Sud (2, con un argento e due bronzi). Domani c’è la possibilità di aumentare il bottino: scenderanno in pedana sia il fioretto femminile a squadre che la spada maschile a squadre, argento alle Olimpiadi di Rio.