Eurobasket U18, San Marino batte Malta 77-49

I biancazzurri chiudono il primo quarto sotto di 8, nel secondo però ribaltano le sorti della sfida, valida per la corsa al 5° posto, con un netto 77-49. Spicca la doppia doppia di Felici.

All'Europeo di basket U18 Division C, San Marino comincia bene il gironcino che mette in palio la quinta posizione: Malta va ko 77-49 grazie a un secondo quarto da urlo. Sotto di 8 al 10°, i biancazzurrini sfoderano un parziale di 27-7, vanno al riposo lungo sul +12 e da lì in avanti non hanno più problemi. Spicca la strepitosa doppia doppia di Felici, che fa 21 punti e 16 rimbalzi. Molto bene anche Botteghi e la coppia Ugolini-Palmieri, che somma 28 punti e 14 rimbalzi. Ed è proprio il computo dei rimbalzi offensivi (21-9) uno dei dati più eclatanti dell'incontro. Nei maltesi l'unico in doppia cifra è Dimech, autore di 24 punti e 12 rimbalzi. San Marino torna in campo domani, alle 12, contro l'Armenia.