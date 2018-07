Mondiali di scherma: l'Italia è oro nel fioretto maschile

Il quartetto maschile del fioretto, composto da Foconi, Garozzo, Cassarà e Avoal ha conquistato la medaglia d'oro ai mondiali di scherma in corso a Wuxi, in Cina. Battuti gli Stati Uniti per 45-34. Si tratta della settima medaglia azzurra della competizione: l'Italia è prima nel medagliere.