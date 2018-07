Tennis: domani le finali del San Marino junior open

Si scende in campo domani alle 10

Sarà una doppia sfida tra tennisti italiani e stranieri a decidere i vincitori dei tornei di singolare maschili e femminili della sesta edizione del San Marino junior Open, internazionali under 18 del calendario Itf. La protagonista delle semifinali giocate oggi è stata la veneta Federica Trevisan, vittoriosa dopo tre ore di battaglia ha sconfitto per 6-4 1-6 6-2 l'estone Carol Plakk, prima testa di serie del tabellone. L'azzurrina se la vedrà ora con la slovacca Radka Zenickova, autrice dell'eliminazione della talentuosa francese Lola Marandel con un 6-2 6-1. Tra i ragazzi, il trofeo se lo giocheranno l'italiano Riccardo Trione e l'ungherese Mate Cseresznyes, che hanno superato rispettivamente il riccionese Marcello Serafini per 6-1 6-3 e il francese Matisse Bobichon per 6-2 6-1. Si comincia a giocare domattina alle 10. Tutto già deciso invece per quel che riguarda i doppi: Serafini e Wood piegano la resistenza della coppia anglo/olandese Loof-Heynold con il punteggio di 6-3 5-7 14-12. In campo femminile Greta Meneghini e Alessia Simone danno un doppio 6-3 a Linda Alessi e Giorgia Di Muzio e vincono il torneo.