Eurobasket U18, San Marino punta il 5° posto: Armenia ko 67-58

Decisivo il 29-6 fatto segnare dai biancazzurrini nei primi 10'. Domani alle 12 si gioca con la Moldova.

Agli Europei di basket U18 Division C, San Marino prosegue la sua rincorsa verso la quinta piazza e dopo Malta batte pure l'Armenia per 67-58. Decisiva la fuga del primo tempo, aperto dal tremendo 29-6 fatto segnare dai biancazzurrini nei 10' iniziali. All'intervallo lungo tra le due squadre ci sono ancora 26 punti di distanza, così agli armeni, nonostante una ripresa dominata in lungo e in largo, non riescono a riaprire i giochi. Per San Marino solita doppia doppia di Felici (11+12 rimbalzi), 20 punti di Ugolini e 16 punti di Palmieri, dall'altra parte ci sono i 16+10 rimbalzi di Chizenok e i 14 di Gargeni. I ragazzi di Porcarelli torneranno in campo domani alle 12 contro la Moldova.