Tennis: Trione e Trevisan conquistano il San Marino junior Open

il tennista di Bari ha trionfato partendo addirittura dalle qualificazioni

Si tinge di azzurro il San Marino junior open, il torneo giovanile che ha visto sfidarsi oltre 60 tennisti provenienti da tutta Europa. In campo maschile il trofeo finisce nelle mani di Riccardo Trione che, partito addirittura dalle qualificazioni, ha fatto fuori uno a uno tutti gli avversari che gli sono capitati di fronte: questa mattina il tennista di Bari ha superato, con il punteggio di 6-3 6-4, il mancino ungherese Mate Cseresznyes. Chissà che Trione non possa ripercorrere le orme di un altro vincitore di questo torneo: nel 2013 trionfò Stefanos Tsitsipas che oggi frequenta ben altri palcoscenici.

Tra le ragazze ha avuto la meglio Federica Trevisan, la sedicenne veneta ha dovuto combattere non poco per battere Radka Zelnickova per 6-4 3-6 6-3. Nel pomeriggio di ieri si erano conclusi i tabelloni di doppio, con le vittorie degli italiani Serafini-Wood tra gli uomini e Medeghini-Simone tra le ragazze.



