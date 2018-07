Berrettini vince lo Swiss Open, battuto Bautista Agut

Il romano si aggiudica il suo primo torneo ATP imponendosi in due set sullo spagnolo.

Pesa tanto il trofeo di Gstaad, quasi da far fatica a sollevarlo. Matteo Berrettini completa una settimana a dir poco perfetta e conquista il suo primo titolo ATP in carriera ed è il più giovane tennista italiano a vincere un torneo del circuito internazionale dal 1992, da quando Pescosolido s'impose a Scottsdale a 21 anni e 8 mesi.

Berrettini ne ha 22 ma ha dimostrato mentalità e sicurezza nella gestione dei momenti chiave da vecchio volpone del tennis. E invece il romano non aveva mai disputato nemmeno un quarto di finale a questi livelli. Nessun set concesso durante il torneo, addirittura nessun break dato agli avversari: semplicemente spaziale.



A coronare la settimana, l'impresa contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 17 del seeding e testa di serie numero due di questo Swiss Open. Il primo set è combattutissimo e si arriva fino al tie-break. L'iberico da il massimo ma Berrettini quando conta tira fuori gli artigli, si esalta in battaglia e si porta a casa il primo parziale con un passante di dritto lungolinea, 11-9.

Anche il secondo set è un'altalena di emozioni anche se è praticamente impossibile togliere il servizio al 22enne di Roma che anche in finale mette a segno 17 aces totali e, in un'ora e 45 minuti di gioco, chiude il match sul 7-6 6-4.

E non è finita certamente qui: doppia gioia per Berrettini che si è aggiudicato anche il doppio, in coppia con Daniele Bracciali. Un'altra battaglia che ha visto i due azzurri prevalere 7-6 7-6 su Molchanov e Zelenay.



Da lunedì Berrettini sarà a ridosso dei primi 50 del mondo, e pensare che a inizio torneo era il numero 84. Il tennis italiano cala dunque in una settimana un tris da favola dopo le vittorie di Fognini a Bastad e Cecchinato a Umago.



Alessandro Ciacci