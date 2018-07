Doppietta T&A a Nettuno, ma per i playoff resta dura

A due giornate dalla fine, i Titani si giocano gli ultimi due posti validi per la post season con Parma e Città di Nettuno, ma il calendario e il quoziente non aiutano. Decisiva la sfida con Rimini del prossimo weekend.

Per quanto ben nascosta, sul fondo del vaso c'è ancora qualche speranza playoff per la T&A San Marino. E la squadra di Chiarini ci si aggrappa con tutte le sue forze, tornando dalla trasferta sul campo del fanalino di coda Nettuno con due successi. Il primo è un 4-0, con le segnature equamente spalmate tra 5° inning (doppio di Reginato) e 8° inning (doppio di Albanese e singolo di Ferrini seguito da volata di sacrificio di De Wolf). Il secondo è un più pirotecnico 15-3 portato a casa per manifesta, nel quale si mettono in evidenza gli stratosferici Colabello (due fuoricampo, doppio e 3/4) e Pulzetti (5/5 con due singoli, due doppi e un triplo).



Una doppietta che vale l'aggancio al Città di Nettuno – ieri ko con Rimini – e il -1 rispetto a Parma, che però ha una partita in meno. Con Bologna e i Pirati ormai lontani, sarà questo terzetto a giocarsi gli ultimi due lotti per la post season. Al momento quella che rischia maggiormente l'esclusione è proprio la T&A, svantaggiata per il quoziente sia con gli emiliani che coi laziali.



E anche il calendario – che segna ancora due giornate – non aiuta: il prossimo weekend San Marino dovrà vedersela con Rimini, in lotta con Bologna per il primo posto, e nell'ultima affronterà Padova. Al contrario, Parma ha l'ostico recupero con la Fortitudo e due sfide facili con Padule e Nettuno, mentre Città di Nettuno ha in programma prima Padova e poi Padule. Dunque il percorso più difficile è quello dei Titani, per i quali le partite di venerdì (allo Stadio dei Pirati) e di sabato (a Serravalle) sanno già di dentro o fuori.



RM