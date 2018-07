Coppa Titano Equitazione, ecco le vincitrici

Le "corone" sono state assegnate sommando i risultati delle tre tappe. Doppia vittoria per Elena Volpini e Andrada Mihaela Vasile. Ora testa alle Ponyadi.

La tappa organizzata dall'ASE ha chiuso la Coppa Titano di Equitazione 2018, coi risultati ottenuti che devono essere sommati a quelli delle due precedenti uscite per determinare i vincitori di questa edizione. Detto fatto: nella categoria Patenti A, le campionesse sono Athina Nikolakopuolos, nel dressage, ed Elena Volpini, impostasi sia nel salto ostacoli che nella combinata. Doppia corona, nella categoria Brevetti, anche per Andrada Mihaela Vasile: nel suo caso le vittorie arrivano nella combinata – ex aequo con Valentina Vincenzi - e nel dressage, mentre nel salto ostacoli la migliore è Martina Millina. Ora tutte in vacanza per un mese e poi sotto con le Ponyadi, le mini-Olimpiadi dei pony, che si terranno dal 29 agosto al 1 settembre a Roma, a Tor di Quinto. “San Marino sarà rappresentato da cinque ragazze – spiega la presidente della Federazione Ippica Sammarinese, Marina Volpinari – sono Martina Millina nel salto ostacoli, Valentina Vincenzi nel completo, Elena e Valentina Volpini e Athina Nikolakopoulos nel dressage”.



Per quel che riguarda i grandi, l'equitazione sammarinese tornerà presto in pista con Tommaso Lonfernini, che oltre a seguire le giovani leve è il cavaliere di punta del movimento.



Nel servizio le parole di Marina Volpinari, presidente Federazione Ippica Sammarinese, e di Tommaso Lonfernini, cavaliere del Centro Equestre Valgiurata.