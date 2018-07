Davide Giannoni protagonista in Germania e Inghilterra

Il pattinatore sammarinese ha conquistato un quarto posto nella gara tedesca, centrando la vittoria nella gara di Best Trick per la miglior manovra nella prova inglese, per concludere al settimo posto nella classifica generale. Il sammarinese ha dedicato il successo ottenuto nel Best Trick a Bryan Toccaceli. Prossimo impegno nel Campionato Europeo l'11 agosto in Germania.