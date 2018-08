VL Pesaro: McCree è ufficiale, Blackmon a un passo

Rinforzi americani per i biancorossi: per l'ala è fatta, la guardia tiratrice arriverà in prestito da Milano.

Inizia a entrare nel vivo il mercato della VL Pesaro, che ha ufficializzato l'acquisto dell'ala grande Erik McCree. Uscito dalla Texas Tech, il classe '93 McGee viene dalla squadra sviluppo degli Utah Jazz, i Salt Lake City Stars, coi quali ha tenuto una media di 19 punti col 40% da tre. In precedenza era riuscito anche a esordire coi Jazz in NBA, totalizzando 4 presenze. Vicinissimo anche l'arrivo della guardia tiratrice James Blackmon Jr, reduce da 17 punti di media in G-League con Wisconsin. Blackmon firmerà un contratto pluriennale con l'Olimpia Milano e poi sarà girato in prestito alla VL.