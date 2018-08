Tiro a volo: in Austria sono iniziati gli Europei

Sono in corso in Austria gli Europei di Tiro a Volo. Nel trap maschile sono tre i portacolori di San Marino.

Dopo le prime due serie il migliore è Francesco Amici con 46/50, Gian Marco Berti 45/50 e Mirko Ottaviani 45/50.

In pedana per le donne Alessandra Perilli. La medaglia d'oro dei Giochi del Mediterraneo ha ottenuto 47/50.



