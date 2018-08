Baseball, questa sera derby Rimini - T&A San Marino

E' tempo di Derby, e vale tanto, soprattutto per la T&A San Marino. Due turni al termine, quattro partite alla fine della regular season e le prime due di queste quattro non saranno certamente sfide qualunque. C'è, infatti, il derby con i campioni d'Italia del Rimini e la T&A è costretta a vincere per provare a raggiungere i playoff, sperando anche in una battuta d'arresto del Città di Nettuno, impegnata nel penultimo turno contro Padova.



All'andata prevalsero i pirati con gara1 finita in maniera netta, 13-4 sul Titano, mentre gara2 fu molto più tirata ed avvincente, solo 1-0. L'infortunio occorso in questa sfida a Epifano è una sliding door della stagione dei Titani con il giocatore che è tuttavia fuori e in dubbio, anche se si deciderà in queste ultime ore se rischiarlo per le due partite più importanti alla stagione.

Dal canto suo, Rimini ha già il secondo posto in tasca grazie all' invidiabile score di 20 partite vinte e solo 4 perse mentre San Marino deve consolidare il quarto posto, in coabitazione al momento con Nettuno, e non perdere l'inerzia positiva che li accompagna nell'ultimo periodo.

Partita importante, abbiamo detto, e ancora di più lo sarà per Mario Chiarini dal momento che il coach della T&A ha giocato in maglia arancionera per ben sedici stagioni.

Appuntamento questa sera sul diamante di Rimini, allo Stadio dei Pirati, alle ore 20.30. Gara2 invece in programma a Serravalle sabato 4, alle 19.30.



Alessandro Ciacci