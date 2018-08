Tiro a volo: sammarinesi fuori dalla finale europea

Agli Europei di tiro a volo in Austria nessuno dei sammarinesi in gara è riuscito a centrare l'accesso alla finale. Tra gli uomini il migliore è stato Francesco Amici con 119/125. Risultato che vale il 24' posto finale. Più indietro Gian Marco Berti con 110/125 e Mirko Berti con 108/125. Tra le donne, Alessandra Perilli è andata a un piattello dallo shoot-off con 116/125. Domani si torna in pedana per la gara di mix-team.



e.g.