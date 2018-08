4 agosto 1978: Sara Simeoni stabilisce il record mondiale di salto in alto

La campionessa italiana Sara Simeoni, eletta "atleta del centenario" dal CONI, entrò nella storia il 4 agosto 1978 stabilendo il record mondiale di salto in alto.



L'occasione fu una riunione di atletica fra le nazionali di Italia e Polonia. L'evento non era trasmesso dalla Rai, quindi si pensò per anni che non ci fossero resoconti visivi di tale performance, fotografie escluse. Un video però è stato trovato 30 anni dopo negli archivi di una tv locale. Riuscì comunque a replicare il salto agli Europei di Praga del 1978, vincendo l'oro.



Il record di salto di Sara è rimasto imbattuto per 36 anni, quando nel 2007 fu superato da un'altra azzurra, Antonietta Di Martino.