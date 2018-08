Baseball, Rimini batte San Marino 6-3

Rimini non fa sconti e fa sua la prima partita del week end contro la T&A. Tra il terzo e il quinto inning i Pirati segnano i sei punti che alla fine risulteranno decisivi. Tutto questo nonostante il conto delle valide dica 8 a 4 per San Marino che ha pagato i troppi uomini rimasti in base.



La T&A spreca in avvio con con due out e De Wolf in prima, Reginato che tocca bene una linea a destra, ma Garbella agguanta in modo incredibile correndo all'indietro. Niente doppio quindi, e soprattutto niente 1-0. Garbella torna protagonista nell'occasione del vantaggio riminese, raddoppiato subito dopo da Romero. Angulo al quarto ci mette il solo homer del 3-0 e al quinto San Marino spreca ancora con 2 uomini in base. Al cambio campo arrivano invece gli altri tre punti, quelli della sicurezza per i Pirati. Con le basi piene, base ball ad Angulo per il 4-0 e la fine della partita di Quevedo. Quindi il 6-0 e San Marino che risponde son un grande sesto inning da tre punti e teoricamente ci sarebbe ancora vita, ma non arriva più nulla e Rimini conferma la supremazia in una stagione per i sammarinesi piuttosto difficile.