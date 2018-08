European Championships: altro oro per l'Italia dal canottaggio e bronzo dal sincro

Entrambe le discipline sono a quota tre medaglie: in totale fanno 10 e secondo posto nel medagliere.

Canottaggio e nuoto sincronizzato si confermano miniere di medaglie per l'Italia: nella prima disciplina c'è il secondo oro di giornata grazie al quarto di coppa senior maschile, nell'altra la prova a squadre femminile mette sul piatto un bronzo. Italia che ora è a quota 10 (3 ori, 4 argenti, 3 bronzi): nel medagliere, davanti agli azzurri, c'è solo la Russia, che ne ha solo 7 ma tutte del metallo più prezioso.



Il terzo oro azzurro viene da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, che emulano i loro colleghi dei pesi leggeri grazie a una straordinaria rimonta. Partito in sordina, a metà gara il quartetto forza il ritmo, prendono il comando e s'impongono in maniera schiacciante. A 1500 metri dalla fine c'è addirittura luce tra l'imbarcazione italiana e quella della Polonia, che chiuderà terza dietro la Lituania.



Nel sincro invece l'Italia è una macchina da guerra: tre gare e tre medaglie. Stavolta è la routine libera della prova a squadre femminile a portare il tricolore sul gradino più basso del podio, dietro alle due superpotenze Russia e Ucraina. Otto le protagoniste di giornata: Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli, con riserve Domiziana Cavanna e Federica Sala.