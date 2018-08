Beach Volley: Lorenzo Benvenuti e Paolo Paganelli quarti agli Europei a Vaduz

Si chiude al quarto posto la fase finale agli Europei dei Piccoli Stati di beach volley a Vaduz. La coppia sammarinese formata da Lorenzo Benvenuti e Paolo Paganelli ha perso la finale per il terzo posto 2-1 contro la coppia di Monaco. Pascal Ferry e Vincent Ferry si sono imposti 21/19, 19/21 e 15/8. E' comunque un ottimo risultato dei Titani considerando il ranking delle squadre in gara. I Titani erano in tabellone come coppia numero 12 del main draw e nello cammino sono riusciti anche superare, nella sfida di ripescaggio, anche la coppia di Cipro numero 2 del torneo.



