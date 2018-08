Tiro a volo: San Marino fuori dalla finale mixed team

Agli Europei in Austria, la coppia sammarinese Alessandra Perilli e Gian Marco Berti non riesce a qualificarsi per la finale del mixed team. I tiratori biancoazzurri ottengono un totale di 139/150 piattelli che non permette l'accesso alla finale a sei. Serviva almeno un 142 per giocarsi un posto passando dallo shoot-off.

Bene Alessandra Perilli con 72/75 (23,24,25). Per Gian Marco Berti 67/75, con una terza serie da 21 che condiziona la prova del tiratore del Titano. In finale anche la coppia italiana formata da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo.



