Mondiali Beach Tennis, San Marino batte la Thailandia e vola agli ottavi

Esordio positivo per la Nazionale sammarinese ai Mondiali a squadre di beach tennis in svolgimento a Mosca. La rappresentativa biancazzurra ha affrontato al primo turno la Thailandia, imponendosi per un secco 3-0. Vita più complicata del previsto per il doppio femminile composto da Alice Grandi e Marika Colonna, che anche a causa di qualche errore di troppo hanno impiegato tre set per piegare le giovani ma combattive avversarie thailandesi (6-3 5-7 6-2 il risultato finale). Tutto piuttosto facile, invece, per Nicolò Bombini e Alvise Galli, che si sono imposti per 6-1 6-3 nel doppio maschile.

Nel doppio misto, giocato a punteggio ridotto perché non decisivo, Bombini e Grandi si sono imposti con un doppio 4-1.

Domani i titani troveranno sul loro cammino il Venezuela, testa di serie numero 5. In caso di vittoria i biancazzurri si troverebbero matematicamente a lottare per le prime otto posizioni; in caso contrario giocherebbero per le posizioni dal 9° al 16°.