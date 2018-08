Europei Berlino: bronzo con Crippa nei 10 mila, delusione Tortu nei 100 metri

Negli europei di Berlino anche un po' di azzurro nei 10 mila metri con il bronzo conquistato da Crippa con il tempo di 28:12.15. La medaglia d'oro è del francese di Amdouni davanti al belga Abdi staccato di 54 centesimi. Doppietta polacca nel getto del peso. Il campione europeo e Michal Haratyk con 27.72 davanti al connazionale Bukowiecki che con 21,66 stabilisce il nuovo record nazionale under 23. Sul podio anche il tedesco Strol con 21.41.

Nella 50 km di marcia l'ucraino Zakalnytskyy è d'oro con 55 secondi di vantaggio sullo slovacco Toth. Bronzo al bielorusso Dzibin che stabilisce il personale. Marco De Luca al decimo posto è il migliore degli italiani davanti ad Andrea Agrusti. Tra le donne successo per la portoghese Henriques con il record della manifestazione davanti all'ucraina Tsviliy e la spagnola Takacs. La prima delle azzurre è Mariavittoria Becchetti decima. Un'altra doppietta per la Polonia arriva nel lancio del martello. L'oro europeo va a Nowicki con 80.12 metri davanti al connazionale Fajdek con 78,69. Sul podio anche l'ungherese Halasz.

Nella velocità al femminile la britannica Asher-Smith si aggiudica i 100 metri con il tempo di 10.85. Argento per la tedesca Luckenkemper di un centesimo più veloce della medaglia di bronzo, l'olandese Schippers. Britannici padroni della velocità anche nei 100 uomini. Hughes è d'oro con il tempo di 9,95 davanti al connazionale Prescod superato di 1 centesimo. Bronzo al turco Harvey. Delusione per Filippo Tortu solo quinto con 10,08 a 7 centesimi dal podio.



Elia Gorini