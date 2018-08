Giulia Dal Pozzo campionessa italiana di doppio Under 13

Giulia Dal Pozzo, la giocatrice italo-sammarinese, figlia della migliore giocatrice di sempre del Titano, Francesca Guardigli, che è anche la sua maestra, portacolori del Tc Valmarecchia, ha vinto il titolo nei campionati tricolori andati in scena al Ct Bologna dove ha raggiunto anche i quarti in singolare. In coppia con Anna Paradisi era accreditata alla vigilia della seconda testa di serie nel torneo di doppio.In finale hanno battuto le favorite Urgesi-Sensi per 6-3 7-6.