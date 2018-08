La T&A travolge Padova e vince per Manifesta

11-1 in Gara 1 a Serravalle

Parte male, va sotto, poi risponde subito con un fuoricampo da tre punti di Colabello e di li in poi va in fuga. Non c'è partita tra la T&A e Padova con i veneti spazzati via per 11-1 e manifesta al settimo inning. Una passeggiata di salute cominciata nella parte bassa della prima ripresa. L'homer di Colabello suona da riscossa per San Marino che al terzo allunga. Questa volta tocca a De Wolf il secondo fuoricampo della serata con in base Ferrini per cui il punteggio si allarga a 5-1. E così andare, nella successiva arrivano 3 punti con una sola valida; Pulzetti è in prima dopo la base ball, e sulla volata di Avagnina De Wolf va ad aggiungersi con un'altra base ball ricevuta dal partente. Basi piene con due ou, con Habeck che passa in base anche Colabello per l'automatico 6-1 e far nascere la valida da due punti di Reginato. Nella parte bassa del sesto inning arrivano ulteriori 3 punti, quelli che segnano il +10 di margine. Un bel doppio di Colabello vale l'11-1 controllato bene da Quevedo bravo a neutralizzare il settimo attacco veneto e certificare la manifesta.



r.c.