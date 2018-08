Tiro con l'arco: ottimi risultati per gli arcieri biancazzurri a Fonte dell'Ovo

E' la Federazione Sammarinese di Tiro con l'Arco ad organizzare egregiamente la gara internazionale con circa 80 partecipanti a darsi battaglia nelle 3 gare in programma.

Competizione riservata a tutte le categorie, maschile e femminile, sui 70m Olympic Round. Si parte dalla Categoria Giovanissimi fino ad arrivare ai Senior, passando anche per Junior e Allievi.

E proprio dai giovanissimi arriva una piacevolissima sorpresa, tutta biancazzurra: Vanessa Voltan ha conquistato il primo posto nella propria categoria facendo segnare anche il nuovo primato sammarinese.

Giornata di record a Montecchio: oltre alla Voltan, anche Francesco Gregori e Federico Musolesi si sono resi protagonisti di grandi prestazioni. Il primo, arciere del gruppo sportivo Castenaso, ha totalizzato un ottimo 335 che è anche il nuovo record italiano Junior maschile mentre il secondo, dell'Arco Club Riccione, con il suo 339 è il nuovo primatista azzurro nella categoria Allievi maschili.

Ottime le prove anche degli arcieri biancazzurri: in campo femminile, terzo posto per Sonia Toccaceli nel compound mentre nel maschile Maurizio Rosti ha ottenuto un buon secondo posto, sempre nel compound.

I risultati arrivano anche dal recurvo: la squadra del Titano formata da Emanuele Guidi, Paolo Tura e Jacopo Forlani ha chiuso al secondo posto e lo stesso Forlani è arrivato terzo nel singolare. Non c'è modo migliore di prepararsi per lui ai prossimi campionati europei in Polonia, dove l'arciere rappresenterà San Marino.

Gli ottimi risultati confermano anche la crescita sempre più evidente del movimento di tiro con l'arco sammarinese.

In piazzola anche Leonardo Tura, grande speranza per l'arco sammarinese. Il 16enne andrà alle prossime Olimpiadi giovanili a Buenos Aires, in Argentina, ad ottobre e la voglia di partecipare è tanta.



Alessandro Ciacci