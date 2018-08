La T&A è fuori dai play off

Ininfluente l'ultima sconfitta 3-2 contro Padova

L'ultima della regular season è anche la triste ultima di campionato per la T&A che non solo è fuori dai play off, ma non riesce a giocarsi l'accesso alla post season.



In una gara che non conta più nulla e che Padova vince per 3-2, i sammarinesi possono però festeggiare la valida numero 700 nella massima serie di un infinito Francesco Imperiali.



Il punto dell’1-0 è arrivato al primo inning con tre singoli di Galvan, Perdomo e Hidalgo su Jimenez. La volata di Medoro dopo il singolo di Perdomo e il doppio di Hidalgo, vale il punto del 2-0. Al sesto il 3-0 di Berini, che prima batte un singolo, poi ruba la seconda, arriva in terza su errore della difesa e va a punto su valida di Galvan. La T&A si vede all'ottava ripresa con due punti di Crepaldi che tra l'altro è anche un ex. È però l’ultimo inutile atto di una travagliatissima stagione, con la fine dell’ottavo e il nono che non portano ulteriori cambiamenti di punteggio.



Per la T&A si prospetta un'estate di rifondazione, mentre i play off dicono Bologna-Nettuno e Rimini-Parma. Per loro il sogno continua.