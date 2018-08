Tiro con l'arco, si chiude la gara internazionale con tanti podi per i sammarinesi

Così annuncia la gara internazionale, andata in scena a Fonte dell'Ovo nelle giornate di ieri e oggi, Luciano Zanotti, presidente della Federazione Sammarinese di Tiro Con l'Arco.

Un'organizzazione ineccepibile, che ha visto circa 80 partecipanti tra cui 2 francesi ad arricchire ed alzare ancora di più il livello della competizione.



Ottimi risultati per i sammarinesi: nella categoria Compound sono arrivati ben 3 podi. Sonia Toccaceli è arrivata terza nel femminile, Marco Carafa secondo nel maschile e il duo ha vinto il Mix Team con buoni punteggi.

Ancora meglio la disciplina principe del tiro con l'arco, il recurvo olimpico; infatti il Team San Marino composto da Guidi, Tura e Forlani ha vinto la gara a squadre riuscendo ad ottenere il pass anche per i Campionati Italiani poi lo stesso Jacopo Forlani si è imposto pure nel singolare, dimostrando di essere pronto per i prossimi Europei in programma in Polonia dal 26 agosto al 2 settembre.

Infine Leonardo Tura; il 16enne è arrivato terzo nella categoria Allivevi confermando così le speranze e le attese che Zanotti ripone in lui.



Alessandro Ciacci



Nel video l'intervista a Luciano Zanotti, presidente della Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco.