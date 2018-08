Ciclismo: grave incidente per il sammarinese Michael Antonelli in Toscana

Grave incidente per il ciclista sammarinese Michael Antonelli, di 19 anni, durante la Firenze-Viareggio, gara per dilettanti Elite Under 23. Lungo una discesa nel comune di San Marcello Piteglio, come riporta il quotidiano online La Nazione, quattro atleti sono finiti fuori strada in curva.



Due di loro si sono rialzati senza contusioni e un terzo è stato portato all’ospedale di San Marcello Pistoiese. Ad avere la peggio, in base alle prime informazioni, è stato proprio Antonelli che è finito in una scarpata di una ventina di metri. L'atleta corre per la Mastromarco Sensi Nibali. Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperarlo. Il ciclista è stato trasportato in eliambulanza al Centro traumatologico ortopedico Careggi di Firenze dove è ricoverato in terapia intensiva.



mt