Michael Antonelli: peggiorano le condizioni del 19enne

Altri parenti stretti del ragazzo hanno raggiunto l'ospedale di Careggi

Ore 15.30 la squadra corse di Michael Antonellli “ Mastromarco Sensi Nibali”, pubblica un post sulla propria pagina facebook dove annuncia che le condizioni dello sfortunato ciclista sammarinese sono precipitate. Poco dopo un amico di famiglia da noi contattato telefonicamente ci informa che altri parenti stretti di Michael sono partiti per raggiungere l'ospedale Careggi di Firenze dove il ragazzo lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sarebbero disperate.



Il Dott. Giovanni Squarci delegato stampa dell'ospedale fiorentino, raggiunto al telefono, parla di gravissimo trauma. "Il ragazzo – aggiunge Squarci- si trova in terapia intensiva e la prognosi resta riservata".



Ieri l'incidente nella Firenze – Viareggio gara Elite Under 23. Durante la corsa, alle ore 10.30 circa, in una curva, in un tratto in discesa che i corridori stavano affrontando ad alta velocità, Antonelli, sammarinese classe 1999, assieme ad altri corridori è uscito dalla carreggiata finendo nel precipizio sottostante. L’incidente è avvenuto in località Limestre, sull’Appennino Pistoiese, nel territorio di San Marcello Piteglio (PT).

Tutti i corridori coinvolti nella caduta sono stati subito soccorsi dal personale sanitario del 118, dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, tutti intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Nella caduta Michael Antonelli purtroppo è il corridore che ha riportato le conseguenze più serie. Le sue condizioni sono subito apparse critiche e grazie all’intervento dell’elicottero del 118 è stato trasportato il più velocemente possibile presso l’Ospedale di Careggi dove attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.



L.G