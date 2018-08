Michael Antonelli: Dott Squarci " e' vivo sia clinicamente che giuridicamente"

Tutta la Repubblica e non solo è in trepidante attesa per le sorti del 19enne Michael Antonelli in terapia intensiva in seguito alla caduta durante una gara ciclistica da mercoledi scorso. Nella giornata di ieri si erano diffuse notizie di un peggioramento che aveva fatto temere un possibile decesso, ma stando a quanto afferma il dottor Giovanni Squarci che ha la funzione di tenere i rapporti con la stampa, il "19enne sammarinese è vivo sia clinicamente che giuridicamente", spazzando via notizie infondate che circolavano nell'ambiente. Intorno alle 13 previsto un aggiornamento sulle condizioni dello sfortunato ciclista del Titano.



L.G