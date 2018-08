Michael Antonelli: le condizioni rimangono gravi ma stabili

Durante la notte non ci sono state sostanziali evoluzioni del quadro clinico. Michael Antonelli continua ad essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Careggi di Firenze, dove attualmente si trova in stato di coma.



Ricordiamo che l'incidente è avvenuto il giorno di ferragosto, in un tratto in discesa dal monte Oppio, nel Pistoiese, che i ciclisti stavano affrontando a una velocità tra 60 e 70 km/h, il giovane sammarinese è uscito di strada, finendo nel precipizio sottostante.